62 وفاة و4658 اصابة جديدة بكورونا في الأردن

جى بي سي نيوز :- سُجِّلت (4658) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (2274) في محافظة العاصمة عمّان.
-(670) في محافظة إربد، منها (166) في الرمثا.
- (528) في محافظة الزرقاء.
- (444) في محافظة البلقاء.
- (213) في محافظة المفرق.
- (136) في محافظة معان، منها (4) في البترا.
- (131) في محافظة العقبة.
- (99) في محافظة مأدبا.
- (89) في محافظة عجلون.
- (47) في محافظة الطفيلة.
- (23) في محافظة الكرك.
- (4) في محافظة جرش.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (91,234) حالة.
- سُجّلت (62) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,029) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (247) حالة، فيما غادرت (195) حالة. المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1,617) حالة، منهم (374) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- تمّ إجراء (20,737) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,955,425) فحصاً.
إجراءات أخرى:
• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).