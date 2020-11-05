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62 وفاة و4658 اصابة جديدة بكورونا في الأردن

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62 وفاة و4658 اصابة جديدة بكورونا في الأردن 62 وفاة و4658 اصابة جديدة بكورونا في الأردن

جى بي سي نيوز :- سُجِّلت (4658) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:
- (2274) في محافظة العاصمة عمّان.
-(670) في محافظة إربد، منها (166) في الرمثا.
- (528) في محافظة الزرقاء.
- (444) في محافظة البلقاء.
- (213) في محافظة المفرق.
- (136) في محافظة معان، منها (4) في البترا.
- (131) في محافظة العقبة.
- (99) في محافظة مأدبا.
- (89) في محافظة عجلون.
- (47) في محافظة الطفيلة.
- (23) في محافظة الكرك.
- (4) في محافظة جرش.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (91,234) حالة.
- سُجّلت (62) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (1,029) حالة.
- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة (247) حالة، فيما غادرت (195) حالة. المستشفيات بعد شفائها.
- يبلغ إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً إلى (1,617) حالة، منهم (374) حالة على أسرّة العناية الحثيثة.
- تمّ إجراء (20,737) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1,955,425) فحصاً.

إجراءات أخرى:

• في ظلّ استمرار تسجيل حالات إصابة محليّة، تدعو وزارة الصحّة الجميع للالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، واستخدام تطبيق (أمان)، وتطبيق (صحتك).

جي بي سي نيوز

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