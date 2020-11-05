أخبار عاجلة

"تطمن" في "الجوف".. 38 ألف مستفيد و3 عيادات -
كشف عن مفارقة الفجر.. "المسند": "هابطة" تثير الغبار في مناطق "الركامية" -
العينان في آن واحد.. تدخل دقيق يعيد البصر إلى شاب بمكة بعد عام من فقدانه -
بعد تصريحات ترامب.. "فايزر": لا دوافع سياسية وراء توقيت إعلان اللقاح -
"واتساب" تضيف زرًّا يقدم مهام استثنائية... تعرّف على طريقة عمله -
مدير "صحة الطائف" يقف على الإجراءات الاحترازية ويعتمد الخطة التوعوية -
القيادة تهنئ رئيس بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده -
وزارة المالية عن فيديو الإعانة السنوية للأمهات الأرامل: لا علاقة لنا به -
"واتساب" تضيف زرًّا يقدم مهام استثنائية... تعرّف على طريقة عمله -
مدير "صحة الطائف" يقف على الإجراءات الاحترازية ويعتمد الخطة التوعوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"تيموشينكو": إذا فاز "بايدن" فستحكم نائبته

Print
"تيموشينكو": إذا فاز "بايدن" فستحكم نائبته "تيموشينكو": إذا فاز "بايدن" فستحكم نائبته
توقع مغادرته المنصب لأسباب صحية

ذكر رئيس مركز دراسة العلاقات الدولية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ فاليري تيموشينكو، أن "جو بايدن إذا أصبح رئيساً للولايات المتحدة، فلن يكون قادراً على الحكم لفترة طويلة لأسباب صحية، وقد يستبدل في الأعوام المقبلة بنائبته".

ونقلت "سبوتنيك" عن "تيموشينكو"، قوله: "هناك احتمال شائع جداً في الولايات المتحدة بشكل عام، أنه إذا فاز بايدن، فإن نائبة الرئيس ستحكم، وهي امرأة، وبالتالي فإن الأمريكيين سيختارون أول امرأة تتولى الرئاسة، وربما حتى في غضون ستة أشهر أو عام يغادر بايدن لأسباب صحية، وتصبح المرأة رئيسة تلقائياً، وكل شيء سيعتمد على الحالة الصحية لبايدن".

ورجح رئيس مركز دراسة العلاقات الدولية أن ينشغل الرئيس المحتمل "بايدن" في السنة الأولى من العمل، بالشؤون الداخلية للبلاد، وأزمة وإصلاح الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

واعتبر "تيموشينكو" أنه "لولا فيروس كورونا، لكان دونالد قد فاز بهدوء، دون أي شيء ".الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد تصريحات ترامب.. "فايزر": لا دوافع سياسية وراء توقيت إعلان اللقاح

بعد تصريحات ترامب.. "فايزر": لا دوافع سياسية وراء توقيت إعلان اللقاح

إصابة مدير حملة "ترامب" بـ"كورونا"

إصابة مدير حملة "ترامب" بـ"كورونا"

هزيمة ترامب: الرئيس يقف وحيدًا

هزيمة ترامب: الرئيس يقف وحيدًا

"ترامب" يقيل وزير الدفاع

"ترامب" يقيل وزير الدفاع

شبكة عيون الإخبارية