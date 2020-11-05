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"".. "آل الشيخ": الأمهات مدرسة في كل بيت.. والشكر لهن لإنجاحهن رحلة "التعليم"

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"فيديو".. "آل الشيخ": الأمهات مدرسة في كل بيت.. والشكر لهن لإنجاحهن رحلة "التعليم" "".. "آل الشيخ": الأمهات مدرسة في كل بيت.. والشكر لهن لإنجاحهن رحلة "التعليم"

عبّر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عن بالغ شكره وتقديره للأمهات اللاتي وقفن مع أبنائهن وقفة جادة في إنجاح عملية التعليم عن بعد من خلال منصة "مدرستي".

وقال "آل الشيخ" أثناء لقائه مسؤولي إدارة التعليم بمكة المكرمة: "أشكر أولياء الأمور على متابعتهم لأبنائهم، وخصوصًا الأمهات اللاتي وفرن بيئة مساندة ومتابعة لأبنائهن وبناتهن جعلت رحلة التعليم عن بعد رحلةً ناجحةً لم تكن لتحقق مبتغاها من دون هذا الدور المكمل والأساس، وهن بحق مدرسة أخرى في كل بيت كل رب بيت بوطننا الغالي، وجزاهن الله عنا كل خير". وزير التعليم حمد آل الشيخ وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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