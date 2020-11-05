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"واتساب" تضيف زرًّا يقدم مهام استثنائية... تعرّف على طريقة عمله
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الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 09:33 صباحاً
مدير "صحة الطائف" يقف على الإجراءات الاحترازية ويعتمد الخطة التوعوية
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الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 09:33 صباحاً
القيادة تهنئ رئيس بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده
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الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 09:33 صباحاً
وزارة المالية عن فيديو الإعانة السنوية للأمهات الأرامل: لا علاقة لنا به
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الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 09:33 صباحاً
بشرى جديدة.. "نوفافاكس" تلحق بـ"فايزر": اقتربنا من لقاح كورونا
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الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 09:33 صباحاً
الجوائز 40 ألفًا.. سباق ميدان الفروسية الرابع بحائل يتأهب للانطلاق
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الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 09:33 صباحاً
أسواق الثلاثاء.. النفط يتراجع و"برنت" عند 41.94 دولار للبرميل
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الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 09:33 صباحاً
حدث خطير يدفع البرازيل إلى تعليق التجارب على اللقاح الصيني
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الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 09:33 صباحاً
"السديس" يشدد على أهمية تكثيف الجولات الرقابية لأعمال التعقيم بالحرم والمسجد النبوي
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الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 09:33 صباحاً
"فايزر": البرازيل تُفَاوِضنا على شراء لقاحنا ضد كورونا
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الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 09:33 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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DMC
اليوم - الهيئة الوطنية تنتهي من التصويت في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بـ 13 محافظة
DMC
DMC
الخميس 05 نوفمبر 2020 08:44 مساءً
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