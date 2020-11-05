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"البيئة" تطلق بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات العمالة الزراعية

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"البيئة" تطلق بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات العمالة الزراعية "البيئة" تطلق بوابة إلكترونية لاستقبال طلبات العمالة الزراعية
دون الحاجة إلى مراجعة الفروع والمكاتب بكل مناطق المملكة

أطلق نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، "بوابة العمالة الزراعية" الإلكترونية، بهدف استقبال طلبات العمالة الزراعية في جميع الأنشطة دون الحاجة إلى مراجعة الفروع والمكاتب، وذلك في إطار سعي الوزارة للتحول الرقمي في أعمالها، والمساهمة في رفع كفاءة العمل، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين.

وأوضحت الوزارة، أن البوابة الإلكترونية تتميز بالتفاعل الذكي مع المستفيدين، وسهولة في الاستخدام مع سرعة التسجيل، والقدرة على متابعة الطلب إلكترونيًا، مع توفير الوقت والجهد للمراجعين، بالإضافة إلى مرونة التصفح من خلال الأجهزة الذكية، وبها خاصية الربط المباشر مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومركز المعلومات الوطني.

ودعت الوزارة، المزارعين الأفراد والمستثمرين إلى الاستفادة من خدمات البوابة عبر الدخول إلى الرابط: https://web.mewa.gov.sa/lrs، واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل، وتقديم المستندات اللازمة لإكمال خدمات في المجالات المذكورة في وقت وجيز ودون تكاليف.وزارة البيئة والمياه والزراعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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