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"رازفان" مدرب "الهلال" يدخل التاريخ.. تعرف على السبب

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"رازفان" مدرب "الهلال" يدخل التاريخ.. تعرف على السبب "رازفان" مدرب "الهلال" يدخل التاريخ.. تعرف على السبب

احتل الروماني رازفان لوتشيسكو، المدير الفني الحالي لفريق الهلال المركز الـ 11 في قائمة أفضل مدربي العالم في التصنيف الجديد الذي أصدره موقع Clubworldranking وذلك كأفضل مركز يحصده في مسيرته التدريبية.

وجاءت قائمة أفضل المدربين في العالم على النحو التالي:

1. يورجن كلوب (ليفربول)

2 - غالاردو (ريفربليت)

3 - خورخي خيسوس (فلامينغو، بنفيكا)

4 - ماوريتسيو ساري (يوفنتوس سابقا)

5 - إرنستو فالفيردي (برشلونة سابقا)

6- جوارديولا (مانشستر سيتي)

7. ريناتو غاوتشو (غريميو)

8. توماس توشل (باريس سان جيرمان)

9 - دييجو سيميوني (أتليتيكو)

10 - زين الدين زيدان (ريال مدريد)

11 - رازفان لوتشيسكو (الهلال)

وقالت صحيفة prosport الرومانية إن المدرب يعيش حلماً جميلاً في الوقت الحالي بعد أن حصد الموسم قبل الماضي لقب الدوري مع باوك اليوناني بعد غياب استمر لنحو 34 عاماً للفريق.

كما تلاه حصد لقب دوري أبطال آسيا الغائب عن الهلال منذ نحو 20 عاماً ثم لقب الدوري مع ذات الفريق واحتلاله حالياً المركز الأول في المسابقة .الهلال

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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