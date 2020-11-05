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شاهد.. جولة لأمانة الطائف ترصد مخالفات تتعلق بالإجراءات الاحترازية

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على عدة محال تجارية وستتم إحالتها للجهة المختصة لتطبيق الأنظمة بحقها

شاهد.. جولة لأمانة الطائف ترصد مخالفات تتعلق بالإجراءات الاحترازية

رصدت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية" عدة مخالفات تمثلت في عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لبعض المحال التجارية والتي تم الوقوف عليها من قِبل المراقبين، وذلك في جولة ميدانية.

وتم رصد مخالفات عدم ارتداء الكمامة من قِبل بعض العمالة داخل تحت المحال التجارية، كما تم رصد مخالفات تتعلق بالصحة العامة والتي تمثلت في سوء النظافة داخل تلك المحال والتي تُقدم الأطعمة، كما ظهر التزام الكثير بالاشتراطات الاحترازية والذين تمت ملاحظتها من خلال الجولة.

وشددت الأمانة على استمرار جولات المراقبين على المولات والمحال التجارية بما فيها المطاعم، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي بداخلها، كذلك ارتداء الكمامة، ووجود المعقمات، كذلك النظافة، وأن المخالفات ستتم إحالتها للجهة المختصة لديها لتطبيق الأنظمة بحقها.

شاهد.. جولة لأمانة الطائف ترصد مخالفات تتعلق بالإجراءات الاحترازية

شاهد.. جولة لأمانة الطائف ترصد مخالفات تتعلق بالإجراءات الاحترازية

شاهد.. جولة لأمانة الطائف ترصد مخالفات تتعلق بالإجراءات الاحترازية

شاهد.. جولة لأمانة الطائف ترصد مخالفات تتعلق بالإجراءات الاحترازية

شاهد.. جولة لأمانة الطائف ترصد مخالفات تتعلق بالإجراءات الاحترازية

شاهد.. جولة لأمانة الطائف ترصد مخالفات تتعلق بالإجراءات الاحترازية

شاهد.. جولة لأمانة الطائف ترصد مخالفات تتعلق بالإجراءات الاحترازية

شاهد.. جولة لأمانة الطائف ترصد مخالفات تتعلق بالإجراءات الاحترازية

شاهد.. جولة لأمانة الطائف ترصد مخالفات تتعلق بالإجراءات الاحترازية

شاهد.. جولة لأمانة الطائف ترصد مخالفات تتعلق بالإجراءات الاحترازية

شاهد.. جولة لأمانة الطائف ترصد مخالفات تتعلق بالإجراءات الاحترازية

أمانة الطائف الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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