إصابات "كورونا" في الجزائر ترتفع إلى 60169

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تسجيل 12 وفاة جديدة

سجلت الجزائر 642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات منذ ظهور الجائحة في البلاد شهر مارس الماضي إلى 60169 حالة.

وأفاد المتحدث باسم اللجنة العلمية لرصد تفشي "كوفيد-19" جمال فورار، بأن اللجنة سجلت 12 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2011، فيما يوجد 53 مريضًا بالعناية المركزة.

وأضاف أن 243 شخصًا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد الأشخاص المتعافين إلى 41244 حالة.فيروس كورونا الجديد الجزائر