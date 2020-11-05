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وزير التعليم يزور "الراجح" أول مدير لجامعة أم القرى

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وزير التعليم يزور "الراجح" أول مدير لجامعة أم القرى وزير التعليم يزور "الراجح" أول مدير لجامعة أم القرى
للاطمئنان على صحته

وزير التعليم يزور

زار وزير التعليم، د.حمد بن محمد آل الشيخ، ورئيس جامعة أم القرى، د. معدي بن محمد القحطاني، ورئيس جامعة الطائف، د. يوسف عسيري، أول مدير لجامعة أم القرى، عضو مجلس الشورى السابق، نائب رئيس الحوار الوطني، الدكتور راشد الراجح، مساء اليوم، في منزله بحي العوالي بمكة المكرمة.

وكان في استقبال الوزير والوفد المصاحب له، عضو مجلس الشورى السابق، الدكتور عبيد بن سعد العبدلي، وأفراد أسرة آل راجح.

وقال الدكتور آل الشيخ، إن زيارة الدكتور راشد الراجح، للاطمئنان على صحته أقل ما يمكن لهذه الشخصية الوطنية التي أعطت الكثير خلال مسيرة عطرة أفناها خلال 40 عامًا، لخدمة الوطن والمواطن، وكانت أول مدير لجامعة أم القرى، أم الجامعات.

واختتم "آل الشيخ"، بالدعاء للدكتور راشد الراجح، بأن يمتعه الله، بالصحة والعافية.وزير التعليم حمد آل الشيخ وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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