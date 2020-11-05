زيادة قياسية يومية .. "كورونا" سلب الحياة من 1097 أمريكياً

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إصابة 102831 شخصاً بالفيروس في آخر 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة ما يقرب من 103 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت جامعة جونز هوبكنز، اليوم (الخميس)، أن الأطباء سجلوا 102831 حالة إصابة جديدة بهذا الفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أنه في نهاية أكتوبر، سجلت أمريكا الرقم القياسي السابق للإصابات بحوالي 99.3 ألف حالة.

وبينت الجامعة أن "كورونا" تسبب في وفاة 1097 شخصاً، وهو رقم قياسي في الزيادة اليومية منذ بداية الوباء، وفقاً لـ "روسيا اليوم".

فيروس كورونا الجديد