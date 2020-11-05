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مناقشة الاستعدادات التنظيمية والتنفيذية والأمنية لانطلاق رالي حائل 2020

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مناقشة الاستعدادات التنظيمية والتنفيذية والأمنية لانطلاق رالي حائل 2020 مناقشة الاستعدادات التنظيمية والتنفيذية والأمنية لانطلاق رالي حائل 2020
لاستضافة الحدث الرياضي العالمي في نسخته الـ16

مناقشة الاستعدادات التنظيمية والتنفيذية والأمنية لانطلاق رالي حائل 2020

ناقشت اللجنة التنفيذية لرالي حائل الدولي خلال اجتماعها اليوم الاستعدادات التنظيمية والتنفيذية والأمنية لانطلاق رالي حائل الدولي 2020 بعد انضمامه لجولات العالم للراليات في جولتيه الرابعة والخامسة من بطولة لراليات (الباها) 2020 الذي سيقام خلال الفترة من 10 ـ 16 من شهر ديسمبر المقبل, بتنظيم مشترك من هيئة تطوير منطقة حائل ووزارة الرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية لرالي حائل عبدالعزيز السيف أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات التنظيمية مع اللجان الفرعية لهذا الحدث الرياضي العالمي في نسخته الـ16 المقام هذا العام للمرة الثانية بنسخته العالمية 2020, مبيناً أن الرالي في نسخته الـ 16 يتضمن جولتين من بطولة العالم للراليات الباها على مسار صحراوي موزعة على أربع مراحل خاصة بتنوع مختلف التضاريس في صحراء المنطقة التي تحمل القيمة النسبية المميزة والمناسبة لاتساع إقامة هذا الحدث المهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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