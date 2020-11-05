أخبار عاجلة

"واتساب" تضيف زرًّا يقدم مهام استثنائية... تعرّف على طريقة عمله -
مدير "صحة الطائف" يقف على الإجراءات الاحترازية ويعتمد الخطة التوعوية -
القيادة تهنئ رئيس بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده -
وزارة المالية عن فيديو الإعانة السنوية للأمهات الأرامل: لا علاقة لنا به -
بشرى جديدة.. "نوفافاكس" تلحق بـ"فايزر": اقتربنا من لقاح كورونا -
الجوائز 40 ألفًا.. سباق ميدان الفروسية الرابع بحائل يتأهب للانطلاق -
أسواق الثلاثاء.. النفط يتراجع و"برنت" عند 41.94 دولار للبرميل -
حدث خطير يدفع البرازيل إلى تعليق التجارب على اللقاح الصيني -
"السديس" يشدد على أهمية تكثيف الجولات الرقابية لأعمال التعقيم بالحرم والمسجد النبوي -
"فايزر": البرازيل تُفَاوِضنا على شراء لقاحنا ضد كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حملة "" سترفع دعوى حول مزاعم تزوير أصوات في نيفادا

Print
حملة "ترامب" سترفع دعوى حول مزاعم تزوير أصوات في نيفادا حملة "" سترفع دعوى حول مزاعم تزوير أصوات في نيفادا
"بايدن" يتقدم بفارق ضئيل على "" في الولاية

حملة

أعلنت حملة الرئيس دونالد ترامب، اليوم (الخميس)، أنها سترفع دعوى قضائية بتزوير أصوات ناخبين في ولاية نيفادا، بحسب ما نقلت "رويترز" عن مصدر مطلع.

وذكر المصدر أن حملة "ترامب" خططت للادعاء بأن آلاف الأشخاص أدلوا بأصواتهم ولم يعودوا يعيشون في الولاية.

ورفعت حملة الرئيس الجمهوري دعاوى قضائية في ميشيغان وبنسلفانيا لوقف فرز الأصوات، كما طلبت بإعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن.

ويتقدم جو بايدن بفارق ضئيل على "ترامب" في ولاية نيفادا، وهي واحدة من عدد قليل من الولايات المتصارعة، التي يمكن أن تقرر الرئاسة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
إصابة مدير حملة "ترامب" بـ"كورونا"

إصابة مدير حملة "ترامب" بـ"كورونا"

هزيمة ترامب: الرئيس يقف وحيدًا

هزيمة ترامب: الرئيس يقف وحيدًا

"ترامب" يقيل وزير الدفاع

"ترامب" يقيل وزير الدفاع

بعد هزيمته لترامب.. "بايدن" يعلن تشكيل مجلس استشاري للتصدي لكورونا

بعد هزيمته لترامب.. "بايدن" يعلن تشكيل مجلس استشاري للتصدي لكورونا

شبكة عيون الإخبارية