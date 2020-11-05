صحف رومانية: "ريجيكامب" مدرب "الهلال" السابق يقترب من "الشباب"

★ ★ ★ ★ ★

كشفت تقارير صحفية رومانية النقاب عن تقدم في مفاوضات نادي الشباب السعودي مع الروماني لورينتو ريجيكامب عقب أقل من ثلاثة أسابيع من انفصاله عن نادي الوصل الإماراتي.

وقالت صحيفة "digisport" إن إدارة الشباب غير مقتنعة بالمدير الفني الحالي بيدرو كايشينيا على الرغم من حصول الفريق على 7 نقاط وتصدره لجدول المسابقة مع الهلال والفتح.

وسبق لريجيكامب البالغ من العمر 45 عاماً، أن تولى تدريب نادي الهلال، في الفترة من مايو 2014 وحتى فبراير 2015.

كما تولى ريجيكامب تدريب: الوحدة والوصل في الإمارات، وستيوا بوخارست الروماني.