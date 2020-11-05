أخبار عاجلة

"واتساب" تضيف زرًّا يقدم مهام استثنائية... تعرّف على طريقة عمله -
مدير "صحة الطائف" يقف على الإجراءات الاحترازية ويعتمد الخطة التوعوية -
القيادة تهنئ رئيس بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده -
وزارة المالية عن فيديو الإعانة السنوية للأمهات الأرامل: لا علاقة لنا به -
بشرى جديدة.. "نوفافاكس" تلحق بـ"فايزر": اقتربنا من لقاح كورونا -
الجوائز 40 ألفًا.. سباق ميدان الفروسية الرابع بحائل يتأهب للانطلاق -
أسواق الثلاثاء.. النفط يتراجع و"برنت" عند 41.94 دولار للبرميل -
حدث خطير يدفع البرازيل إلى تعليق التجارب على اللقاح الصيني -
"السديس" يشدد على أهمية تكثيف الجولات الرقابية لأعمال التعقيم بالحرم والمسجد النبوي -
"فايزر": البرازيل تُفَاوِضنا على شراء لقاحنا ضد كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

مصدر: اللقاء الليبي في المغرب يبحث معايير من يتم اختيارهم لشغل المناصب العليا

Print

وأكد المصدر الليبي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن فريق مجلس النواب الممثل لشرقي البلاد، ومجلس الدولة في طرابلس غربي البلاد، ناقشا في تونس سبل إنجاح الحوار السياسي.

© REUTERS / POOL

وأشار إلى أن فريقي الحوار السياسي الجاري يجريان نقاشات منذ أمس وعلى مدار اليوم، خلال لقاءات في ضاحية بوزنيقة بالقرب من مدينة الرباط في المملكة المغربية، مؤكدا أن اللقاءات تناولت "مناقشة سبل إنجاح الحوار السياسي الليبي المرتقب انعقاده في تونس الأسبوع القادم والذي سيشارك فيه 75 شخصية ليبية بما فيهم 13 عضو يمثلون المجلس الأعلى للدولة و13عضو يمثلون مجلس النواب".

وأضاف المصدر أن اللقاءات في بوزنيقة تناولت آليات إدارة جلسات الحوار في تونس وآليات اتخاذ القرارات وشروط ومعايير من يتم اختيارهم لشغل المناصب العليا بالسلطة التنفيذية.

وجرت في مدينة غدامس الليبية للمرة الأولى أعمال اللجنة العسكرية الليبية برعاية الأمم المتحدة، والتي تعد أحد المسارات التي اتفق عليها في مؤتمر برلين، وتأتي هذه الجولة من المحادثات بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الوفدين يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر في جنيف.

وبحث المجتمعون العسكريون المشاركون في اللقاء آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.

وأعلنت الأمم المتحدة، في وقت سابق، انطلاق ملتقى الحوار السياسي بين الأطراف الليبية عبر آلية الاتصال المرئي، على أن يعقد لقاء مباشر بين الأطراف في تونس، في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

ويسيطر الجيش الوطني الليبي على شرق البلاد وبدعم من البرلمان المنعقد في طبرق وعدد من القوى الإقليمية من بينها والإمارات، فيما تسيطر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج على العاصمة طرابلس وأغلب المنطقة الغربية في ليبيا وهي مدعومة من تركيا بشكل كبير بجانب أنها المعترف بها دوليا.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
مصر: أقنعنا صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته لنمو اقتصادنا رغم كورونا

مصر: أقنعنا صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته لنمو اقتصادنا رغم كورونا

"إثراء" يوقّع اتفاقية مع مجلس الآثار بمصر لإعارة 84 قطعة أثرية إسلامية

"إثراء" يوقّع اتفاقية مع مجلس الآثار بمصر لإعارة 84 قطعة أثرية إسلامية

التقديم غدًا.. "الثقافة": بدء قبول الدفعة الثانية من مبادرة "صنايعية مصر"

التقديم غدًا.. "الثقافة": بدء قبول الدفعة الثانية من مبادرة "صنايعية مصر"

فوز بايدن والتوجه للشرق وقوة مصر المستقرة وموقف الإخوان وسد النهضة والتأثير على الخليج والشرق الأوسط

فوز بايدن والتوجه للشرق وقوة مصر المستقرة وموقف الإخوان وسد النهضة والتأثير على الخليج والشرق الأوسط

شبكة عيون الإخبارية