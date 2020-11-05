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رئاسة أمن الدولة توقع عقداً إطارياً مع شركة "البحري" لتقديم مختلف خدمات النقل والشحن

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رئاسة أمن الدولة توقع عقداً إطارياً مع شركة "البحري" لتقديم مختلف خدمات النقل والشحن رئاسة أمن الدولة توقع عقداً إطارياً مع شركة "البحري" لتقديم مختلف خدمات النقل والشحن
بحضور "الهويريني" و" السرحان"

رئاسة أمن الدولة توقع عقداً إطارياً مع شركة

وقعت رئاسة أمن الدولة، مع الشركة الوطنية للنقل البحري " البحري"، عقداً إطارياً بهدف تقديم مختلف خدمات النقل والشحن الداخلي والخارجي البحري والجوي والبري، بحضور رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ورئيس مجلس إدارة شركة "البحري" محمد بن عبدالعزيز السرحان.
وقع العقد عن رئاسة أمن الدولة وكيل رئيس أمن الدولة للشؤون المالية والخدمات المساندة صالح بن عبدالله الدباسي، فيما وقعها عن الشركة رئيسها التنفيذي المهندس عبدالله بن علي الدبيخي.
وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة البحري عن اعتزازه بهذا الاتفاقية التي تعكس مدى التزام الشركة وحرصها على التعاون الاستراتيجي مع مختلف المؤسسات والأجهزة الحكومية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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