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موقع "تويتر" يحجب تغريدة الداعية لوقف فرز الأصوات

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موقع "تويتر" يحجب تغريدة ترامب الداعية لوقف فرز الأصوات موقع "تويتر" يحجب تغريدة الداعية لوقف فرز الأصوات
قال: محتواها  "متنازع عليه أو قد يكون مضللاً"

موقع

حجب موقع "تويتر" تغريدة نشرها الرئيس الحالي والمرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية، دونالد ، بعد أن دعا فيها إلى عدم احتساب أصوات انتخابية.
وكتب ترامب: "أي صوت تم استلامه بعد يوم الاقتراع لن يتم احتسابه"، في إشارة إلى الأصوات الواردة عبر البريد.
وأوضح تويتر في رسالة تحذيرية بعد أن حجب التغريدة أن محتوى ما كتبه ترامب "متنازع عليه أو قد يكون مضللاً".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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