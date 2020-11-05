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سفارة المملكة بسويسرا تدعو السعوديين للابتعاد عن أماكن التجمعات وتجنب استخدام المواصلات العامة

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طالبتهم التواصل معها عبر الهاتف عند الضرورة

سفارة المملكة بسويسرا تدعو السعوديين للابتعاد عن أماكن التجمعات وتجنب استخدام المواصلات العامة

أهابت سفارة المملكة العربية في سويسرا بجميع المواطنين المتواجدين في الاتحاد السويسري وإمارة ليختنشتاين توخي الحيطة والحذر والبقاء في مساكنهم وتجنب استخدام المواصلات العامة قدر الإمكان، والابتعاد عن أماكن التجمعات، واتباع تعليمات السلطات المحلية في البلد المضيف.
وطالبت السفارة التواصل معها عبر رقم الهاتف المعلن في البيان.
وفيما يلي نص بيان السفارة:

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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