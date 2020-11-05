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وزير الرياضة يعلن .. جدة تستضيف إحدى جولات سباق فورمولا 1

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بدعم واهتمام من قبل ولي العهد

وزير الرياضة يعلن .. جدة تستضيف إحدى جولات سباق فورمولا 1

أعلن وزير الرياضة عبد العزيز تركي الفيصل استضافة المملكة العربية أحد جولات سباق فورمولا (1) الذي سيقام في مدينة جدة 21.

وقال وزير الرياضة بهذه المناسبة تستمر رؤية بلادنا في تحقيق أهدافها، برعاية من صانع

الرؤية سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، من خلال دعمه غير المحدود للاستضافات الدولية الكبرى .

وتابع يسرني في هذه اللحظة الإعلان رسميا - وذلك بدعم ومتابعة سمو سيدي ولي العهد (حفظه الله) - عن استضافة المملكة وعلى ساحلها الغربي هنا في مدينة جدة عروس البحر الأحمر، إحدى جولات فورمولا ا أهم وأكبر السباقات العالمية المشوقة.. نسعد بكل العالم في مملكتنا الحبيبة.. فأهلا بفورمولا 1 وأهلا بالابطال .

وتأتي استضافة المملكة للحدث العالمي الكبير ضمن سلسلة من الأحداث الرياضية العالمية التي شهدتها المملكة في الآونة الأخيرة وحققت من خلالها نجاحاً كبيراً في استضافتها، بفضل دعم واهتمام غير محدود من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -.

واستضافت المملكة بفضل هذا الدعم في العامين الأخيرين عدداً من الأحداث الدولية الرياضية الكبرى، التي تنوعت بين مختلف المنافسات والبطولات والسباقات العالمية, كسباقات الفورمولا إي ورالي داكار، وكأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الإيطالي، والجولة الأوروبية للجولف للسيدات والرجال، والمصارعة الحرة WWE، وبطولات التنس الدولية، وبطولات الفروسية الخاصة بالاتحاد الدولي للفروسية، بالإضافة إلى "كأس السعودية" للفروسية التي تعدُّ السباق الأغلى قيمة في العالم، كما استضافت في عام 2019 نزال الدرعية التاريخي في الملاكمة، وتقدّمت منذ فترة وجيزة، بملف استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2030 وكأس آسيا 2027 لكرة القدم، في إطار التزامها المستمر باستضافة أكبر الأحداث الرياضية القارية والعالمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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