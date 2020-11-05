أخبار عاجلة

"واتساب" تضيف زرًّا يقدم مهام استثنائية... تعرّف على طريقة عمله -
مدير "صحة الطائف" يقف على الإجراءات الاحترازية ويعتمد الخطة التوعوية -
القيادة تهنئ رئيس بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده -
وزارة المالية عن فيديو الإعانة السنوية للأمهات الأرامل: لا علاقة لنا به -
بشرى جديدة.. "نوفافاكس" تلحق بـ"فايزر": اقتربنا من لقاح كورونا -
الجوائز 40 ألفًا.. سباق ميدان الفروسية الرابع بحائل يتأهب للانطلاق -
أسواق الثلاثاء.. النفط يتراجع و"برنت" عند 41.94 دولار للبرميل -
حدث خطير يدفع البرازيل إلى تعليق التجارب على اللقاح الصيني -
"السديس" يشدد على أهمية تكثيف الجولات الرقابية لأعمال التعقيم بالحرم والمسجد النبوي -
"فايزر": البرازيل تُفَاوِضنا على شراء لقاحنا ضد كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جدة المحطة الخامسة لتسجيل المشاركين بمهرجان الصقور

Print
جدة المحطة الخامسة لتسجيل المشاركين بمهرجان الصقور جدة المحطة الخامسة لتسجيل المشاركين بمهرجان الصقور
في مسابقتي الملواح والمزاين من التاسعة صباحاً حتى السادسة مساءً

جدة المحطة الخامسة لتسجيل المشاركين بمهرجان الصقور

يبدأ غداً الجمعة، وعلى مدى يومين تسجيل المشاركين في النسخة الثالثة لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في جدة، وذلك في مركز النادر للصقور، بحي الجبلين الكيلو 23، وسيبدأ فريق نادي الصقور السعودي باستقبال الراغبين بالمشاركة في مسابقتي الملواح والمزاين من التاسعة صباحاً وحتى السادسة مساءً.

ومن المقرر أن تنتقل عمليات التسجيل بعد ذلك، وفق ما أعلن نادي الصقور السعودي المنظم للمهرجان، إلى القصيم بمركز النايفة للصقور يومي الثامن والتاسع من نوفمبر، فيما يختتم التسجيل بأرض المهرجان في ملهم شمال مدينة الرياض خلال الفترة من 9 إلى 21 نوفمبر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"واتساب" تضيف زرًّا يقدم مهام استثنائية... تعرّف على طريقة عمله

"واتساب" تضيف زرًّا يقدم مهام استثنائية... تعرّف على طريقة عمله

مدير "صحة الطائف" يقف على الإجراءات الاحترازية ويعتمد الخطة التوعوية

مدير "صحة الطائف" يقف على الإجراءات الاحترازية ويعتمد الخطة التوعوية

القيادة تهنئ رئيس بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده

القيادة تهنئ رئيس بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده

وزارة المالية عن فيديو الإعانة السنوية للأمهات الأرامل: لا علاقة لنا به

وزارة المالية عن فيديو الإعانة السنوية للأمهات الأرامل: لا علاقة لنا به

شبكة عيون الإخبارية