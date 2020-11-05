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‌أ) الأرباح (الخسائر) للسهم:

بلغ صافي خسارة السهم للفترة الحالية المنتهية في 30 سبتمبر 2020 (7.21) ريال سعودي، تم احتسابها من خلال قسمة صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين في الشركة بمبلغ 244.1 مليون ريال سعودي على متوسط عدد الأسهم البالغ 33,874,317سهماً، كما بلغت خسارة السهم لفترة المقارنة المنتهية في 30 سبتمبر 2019 (8.89) ريال سعودي، تم احتسابها من خلال قسمة صافي الخسارة العائدة إلى المساهمين في الشركة بمبلغ 301.1 مليون ريال سعودي على عدد الاسهم البالغ 33,874,317 سهماً.

وفيما يتعلق بحساب ربحية السهم (الخسارة) ، فقد تم احتساب ربحية السهم (الخسارة) وفقًا "للمعيار المحاسبي الدولي 33 (IAS 33)” ربحية السهم" ، والتي تقتضي ان يُعدل عدد الأسهم العادية القائمة قبل الحدث بالتغير التناسبي في عدد الأسهم العادية القائمة كما لو أن الحدث وقع في بداية أبكر فترة معروضة (اي ارقام المقارنة) وعليه، تم احتساب ربحية (خسارة) السهم بقسمة ربح (خسارة) الفترة كما لو ان التخفيض تم في 1 يناير 2018، و بناء على ذلك يتم احتساب عدد الأسهم الذي يبلغ 34,451,700 سهم حسب رأس المال الجديد مطروحاً منها عدد أسهم برنامج تملك الموظفين و الذي يبلغ 577.383 سهم.

‌ب) الدخل الشامل وصافي الربح (الخسارة) باستثناء الحصص غير المسيطرة:

فيما يتعلق بإعلان الشركة عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، تود الشركة أن توضح أن إجمالي الدخل الشامل وصافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة للسنة الحالية والسابقة، يستبعد الحقوق غير المسيطرة (حقوق الأقلية)، وعليه فقد اختلف إجمالي الدخل الشامل وصافي الربح (الخسارة) بعد الزكاة والضريبة للفترة المماثلة من إعلان العام السابق.

‌ج) خسائر متراكمة تصل إلى 59.53٪ من رأس المال:

علمت المجموعة بتاريخ نشر الإعلان عن بلوغ خسائرها المتراكمة ما نسبته 59.53% من رأس المال للمجموعة، حيث بلغ مجموع الخسائر المتراكمة 205.1 مليون ريال سعودي، وسوف تطبق الشركة الإجراءات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن.

والجدير بالذكر في هذا الصدد أنه بتاريخ 29/06/2020 م قدمت الشركة ملف تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 144.5 مليون ريال للموافقة عليه وكذلك ملف زيادة رأس مال الشركة بطرح أسهم حقوق أولوية 120 مليون ريال لهيئة السوق المالية. وتم الإعلان عن حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى الساعة السادسة والنصف مساءً من يوم الثلاثاء 16 ربيع الآخر 1442هـ الموافق 01 ديسمبر 2020م.

بتاريخ 06/09/2020 م قامت الشركة بتحويل مبلغ 57.3 مليون ريال سعودي من الاحتياطي النظامي لإطفاء جزء من الخسائر المتراكمة.