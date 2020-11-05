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رد الجميل.. مواطن في الأفلاج يكرّم طبيبًا أنقذ ابنته الرضيعة

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رد الجميل.. مواطن في الأفلاج يكرّم طبيبًا أنقذ ابنته الرضيعة رد الجميل.. مواطن في الأفلاج يكرّم طبيبًا أنقذ ابنته الرضيعة
تعرضت في وقت متأخر من الليل لعارض صحي مفاجئ

رد الجميل.. مواطن في الأفلاج يكرّم طبيبًا أنقذ ابنته الرضيعة

قام مواطن في محافظة الأفلاج بتقديم باقة ورد لطبيب أنقذ ابنته الرضيعة في وقت وجيز وبطريقة طبية مهنية .

وفي التفاصيل يروي المواطن خالد الوذيح لـ"سبق" بقوله: في وقت متأخر من ليلة البارحة تعرضت طفلتي الرضيعة لعارض صحي مفاجئ "خلع في الكتف" بعد سقوطها من سرير نومها وتم نقلها على الفور لمستشفى الأفلاج العام.

وأضاف: بعد وصول الطوارئ تم طلب الطبيب "محمد حجازي" وفي غضون نحو أربع دقائق حضر الطبيب وبطريقة مهنية طبية تنم عن إتقان التخصص وجودة الخبرة تم علاج الرضيعة وعادت لحالتها الصحية السابقة.

واختتم: ما دفعني لزيارة مستشفى الأفلاج العام اليوم وتكريم الطبيب، ليقال للمحسن أحسنت، لأن الطبيب جمع بين الحُسنتين، سرعة الحضور وجودة المعالجة الطبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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