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المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن بدء القبول للدفعة 28

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المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن بدء القبول للدفعة 28 المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن بدء القبول للدفعة 28
مدة التدريب سنتان.. والتقديم يتم عبر بوابته الإلكترونية

المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن بدء القبول للدفعة 28

أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، عن فتح باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصصات، وذلك للفصل التدريبي الثاني للعام الحالي 1441/ 1442هـ، علمًا بأن التقديم يتم عبر البوابة الإلكترونية للمعهد www.hipf.edu.sa.

وتعد الدفعة المتقدمة للقبول الدفعة الثامنة والعشرين منذ تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية في شعبان 1428هـ والذي يعد معهداً غير ربحي أسس بمبادرة كريمة من وزارة الطاقة، على إثرها تم توقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة شرق- سابك وشركة SPDC اليابانية لإنشاء المعهد، والذي يهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية؛ وذلك بتوفير الكوادر المؤهلة والمدربة تحت إشراف خبراء يابانيين وفق أعلى المعايير المهنية المتوافقة واحتياجات سوق العمل في مجال صناعة البلاستيك بالمملكة .

مدة التدريب سنتان في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج، كما يقدم البرنامج كاملاً باللغة الإنجليزية، وعند إنهاء البرنامج بنجاح يمنح الخريج شهادة الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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