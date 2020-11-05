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"المعجب" يفتتح المقرّ الجديد لدائرة النيابة في الطائف

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"المعجب" يفتتح المقرّ الجديد لدائرة النيابة في الطائف "المعجب" يفتتح المقرّ الجديد لدائرة النيابة في الطائف
استمع لشرح عن الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم

افتتح النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم المقرّ الجديد لدائرة النيابة العامة بمحافظة الطائف، بحضور وكيل النيابة العامة، رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة، ورئيس دائرة النيابة العامة بمحافظة الطائف.

واطلع النائب العام والوفد المصاحب على مرافق المبنى، واستمع لشرحٍ مفصل عن الخدمات التي وُفرت للمواطنين والمقيمين بما يسهم في رفع جودة الإجراءات العدلية وسهولتها وسرعة إنجازها.

وقال "المعجب" في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح: هذا المشروع هو استمرار لخطة النيابة العامة في التحول من المباني المستأجرة إلى المباني الحكومية، بما يحقق نقلة نوعية وفاعلة على مستوى تطوير أساليب وبيئة العمل وصولًا للتميز في العمل النيابي، وبما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، ويأتي هذا امتدادًا لما تجده النيابة العامة من رعاية من القيادة الرشيدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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