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وزير التعليم يقف على مشروعات معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج

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وزير التعليم يقف على مشروعات معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج وزير التعليم يقف على مشروعات معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج
استمع إلى شرح مفصَّل بشأن مشروع رصد وتحليل التحديات

وزير التعليم يقف على مشروعات معهد خادم الحرمين لأبحاث الحج

وقف وزير التعليم عضو لجنة الإشراف العليا على معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم, على المشروعات البحثية والدراسات العلمية التي تنفذها جامعة أم القرى ممثَّلةً في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة والزيارة بالحرم المكيِّ الشريف، يرافقه رئيس الجامعة، الدكتور معدِّي آل مذهب، وعميد المعهد، الدكتور باسم قاضي.

واستمع الوزير، إلى شرح مفصَّل عن أهم وأبرز المشروعات التي ينفذها المعهد، منها مشروع قياس رضا الحجاج والمعتمرين عن مستوى الخدمات المقدمة في الحج والعمرة وتحديدًا في موسم العمرة الاستثنائيِّ، وكذلك مشروع رصد وتحليل التحديات وتقديم المقترحات التي تسهم في تجويد الخطط التشغيلية الخاصة بالعمرة والصلاة خلال هذه المرحلة الاستثنائية إلى جانب مشروع الرصد والتوثيق المرئيِّ، ومشروع احتياجات المرأة في منظومة الحج والعمرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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