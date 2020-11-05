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رئيس كوسوفو يستقيل من منصبه بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب

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رئيس كوسوفو يستقيل من منصبه بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب رئيس كوسوفو يستقيل من منصبه بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب
"تاتشي" برر قراره بعدم عرقلة إجراءات مثوله أمام المحكمة

رئيس كوسوفو يستقيل من منصبه بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب

استقال رئيس كوسوفو هاشم تاتشي، من منصبه اليوم (الخميس)، عقب علمه أن محكمة جرائم الحرب في كوسوفو قد أكدت اتهامه بارتكاب جرائم حرب.

وبين "تاتشي" في مؤتمر صحفي في العاصمة الكوسوفية بريشتينا، أن مصادر أبلغته بأن القاضي في غرفة كوسوفو المتخصصة في لاهاي أكد لائحة الاتهام ضده، بحسب "سبوتنيك".

وقال الرئيس المستقيل: "لن يسمح لي بالمثول أمام المحكمة كرئيس؛ لذلك من أجل حماية سلامة الدولة أستقيل اليوم".

والتقى "تاتشي" الذي شغل منصب القائد الأعلى السابق لجيش تحرير كوسوفو، في يوليو(تموز) الماضي مع المدعين العامين في لاهاي؛ لمناقشة جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد الإنسانية خلال انتفاضة كوسوفو 1998-1999 ضد الحكم الصربي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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