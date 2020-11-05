أخبار عاجلة

"واتساب" تضيف زرًّا يقدم مهام استثنائية... تعرّف على طريقة عمله -
مدير "صحة الطائف" يقف على الإجراءات الاحترازية ويعتمد الخطة التوعوية -
القيادة تهنئ رئيس بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده -
وزارة المالية عن فيديو الإعانة السنوية للأمهات الأرامل: لا علاقة لنا به -
بشرى جديدة.. "نوفافاكس" تلحق بـ"فايزر": اقتربنا من لقاح كورونا -
الجوائز 40 ألفًا.. سباق ميدان الفروسية الرابع بحائل يتأهب للانطلاق -
أسواق الثلاثاء.. النفط يتراجع و"برنت" عند 41.94 دولار للبرميل -
حدث خطير يدفع البرازيل إلى تعليق التجارب على اللقاح الصيني -
"السديس" يشدد على أهمية تكثيف الجولات الرقابية لأعمال التعقيم بالحرم والمسجد النبوي -
"فايزر": البرازيل تُفَاوِضنا على شراء لقاحنا ضد كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

عامل جديد يؤثر في شدة "كوفيد-19".. تعرّف عليه

Print
عامل جديد يؤثر في شدة "كوفيد-19".. تعرّف عليه عامل جديد يؤثر في شدة "كوفيد-19".. تعرّف عليه
وفق دراسة أجراها علماء جامعة فلوريدا الأمريكية

عامل جديد يؤثر في شدة

توصل علماء جامعة فلوريدا الأمريكية، إلى أن الأشخاص الذين تلقحوا بمضاد الإنفلونزا، يتحملون بسهولة اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19"، شريطة ألا يكون قد مضى عليه أكثر من سنة.

وذكرت مجلة Journal of the American Board of Family Medicine، أن نتائج هذه الدراسة التي شملت أكثر من ألفي مصاب بـ"كوفيد-19"، أظهرت أن المرضى الذين لم يطعموا ضد الإنفلونزا خلال السنة الأخيرة، كانوا أكثر عرضة للرقود في المستشفى بمقدار 2,44 مرة، مقارنة بالمرضى الذين تلقوا مضادًا للإنفلونزا خلال السنة الأخيرة، وأكثر بمقدار 3,39 مرة في وحدات العناية المركزة.

وأشار الباحثون، إلى أن هذه النتائج أخذت بالاعتبار العمر والعرق والجنس والأمراض المزمنة التي تعقد مسار المرض "ارتفاع ضغط الدم، السكري، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، السمنة، وأمراض القلب التاجية، وقصور القلب الاحتقاني".

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جرافيك.. نسبة حالات التعافي من فيروس كورونا في حائل 95.4%

جرافيك.. نسبة حالات التعافي من فيروس كورونا في حائل 95.4%

8 الصبح - د. هاني الناظر يوضح تفصيليا أهميه الكمامة لأشياء متعددة وليس لـ فيروس كورونا فقط

8 الصبح - د. هاني الناظر يوضح تفصيليا أهميه الكمامة لأشياء متعددة وليس لـ فيروس كورونا فقط

8 الصبح - قصة " مريضة أمريكية " بـ سرطان الدم عمرها 71 عام أصيبت بفيروس كورونا ولكن ماذا حدث لها ؟

8 الصبح - قصة " مريضة أمريكية " بـ سرطان الدم عمرها 71 عام أصيبت بفيروس كورونا ولكن ماذا حدث لها ؟

8 الصبح - " الصحة " تسجل 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 13 وفاة وتعافى 103 مصابين

8 الصبح - " الصحة " تسجل 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 13 وفاة وتعافى 103 مصابين

شبكة عيون الإخبارية