أخبار عاجلة

راديسيس تردم الفجوة الرقمية عبر عرض حلول التفاعل الرقمي المتكاملة في مؤتمر أفريكا كوم 2020 -
بشرى جديدة.. "نوفافاكس" تلحق بـ"فايزر": اقتربنا من لقاح كورونا -
الجوائز 40 ألفًا.. سباق ميدان الفروسية الرابع بحائل يتأهب للانطلاق -
أسواق الثلاثاء.. النفط يتراجع و"برنت" عند 41.94 دولار للبرميل -
حدث خطير يدفع البرازيل إلى تعليق التجارب على اللقاح الصيني -
"السديس" يشدد على أهمية تكثيف الجولات الرقابية لأعمال التعقيم بالحرم والمسجد النبوي -
"فايزر": البرازيل تُفَاوِضنا على شراء لقاحنا ضد كورونا -
في ذكرى تفجيرات عمان: الاردن الان أكثر منعة وتصد لكل محاولات الإرهاب -
الرياض.. ضبط 10 مخالفين بحوزتهم 12.5 طن من الحطب المحلي المعد للبيع -
فريق بايدن يدعو إلى إقرار فوزه.. ويهدّد بإجراءات قانونية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"القرشي" يتفقد مشاريع إنشائية بمدينة ينبع الصناعية.. ويوجه بسرعة تنفيذها

Print
أشاد بدور المهندسين السعوديين في المتابعة والإشراف

تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، اليوم، عدداً من المشاريع الإنشائية التنموية بمدينة ينبع الصناعية، ووقف على سير العمل بها. واستمع لشرح عن سير العمل بتلك المشاريع من مدير عام الشؤون الفنية المهندس علي الفهيدي ومهندسي الهيئة الملكية بينبع.

واستهل الجولة بتفقد مشروع إنشاء جسر تقاطع طريق الملك سلمان "المحول الشرقي"، وتفقد بعد ذلك سير العمل في مشروع ربط طريق الملك عبدالعزيز بالمحول الشرقي، وزار مشروع إنشاء وتجهيز مبنى ومختبرات ومحطات إدارة حماية ومراقبة البيئة، ومشروع تجهيز وتأهيل مستودعات برنامج الخدمات الصحية، كما اطلع على مشروع إنشاء وتصميم محطة 11K ، وزار مشروع إنشاء وتجهيز مبنى المطبعة والتصاميم.

واختتمت الجولة -التي رافقه فيها مديرو العموم، ومدراء الإدارات ذات العلاقة- بتفقد سير العمل في مشروع العمائر السكنية بحي العزيزية.

وشكر الدكتور فهد القرشي في ختام جولته الزملاء في قطاع الشؤون الفنية وفريق العمل من الكوادر الشابة على الجهود المبذولة، ووجه بسرعة الانتهاء من هذه المشاريع الإنشائية في المواعيد المحددة وبجودة عالية، مشيداً بالدور الذي يؤديه المهندسون السعوديون في المتابعة والإشراف على تنفيذ وإنجاز تلك المشاريع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الاستثمار السعودية تتعاون مع "الوطني لإدارة النفايات" لتفعيل استثمارات القطاع

الاستثمار السعودية تتعاون مع "الوطني لإدارة النفايات" لتفعيل استثمارات القطاع

خادم الحرمين يؤكد: موقف السعودية يدين بقوة الرسوم المسيئة لرسول الإسلام

خادم الحرمين يؤكد: موقف السعودية يدين بقوة الرسوم المسيئة لرسول الإسلام

خادم الحرمين يؤكد: موقف السعودية يدين بقوة الرسوم المسيئة لرسول الإسلام

خادم الحرمين يؤكد: موقف السعودية يدين بقوة الرسوم المسيئة لرسول الإسلام

مد وجزر العلاقات الأمريكية - السعودية.. توافق تاريخي وقيمي

مد وجزر العلاقات الأمريكية - السعودية.. توافق تاريخي وقيمي

شبكة عيون الإخبارية