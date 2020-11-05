أخبار عاجلة

راديسيس تردم الفجوة الرقمية عبر عرض حلول التفاعل الرقمي المتكاملة في مؤتمر أفريكا كوم 2020 -
بشرى جديدة.. "نوفافاكس" تلحق بـ"فايزر": اقتربنا من لقاح كورونا -
الجوائز 40 ألفًا.. سباق ميدان الفروسية الرابع بحائل يتأهب للانطلاق -
أسواق الثلاثاء.. النفط يتراجع و"برنت" عند 41.94 دولار للبرميل -
حدث خطير يدفع البرازيل إلى تعليق التجارب على اللقاح الصيني -
"السديس" يشدد على أهمية تكثيف الجولات الرقابية لأعمال التعقيم بالحرم والمسجد النبوي -
"فايزر": البرازيل تُفَاوِضنا على شراء لقاحنا ضد كورونا -
في ذكرى تفجيرات عمان: الاردن الان أكثر منعة وتصد لكل محاولات الإرهاب -
الرياض.. ضبط 10 مخالفين بحوزتهم 12.5 طن من الحطب المحلي المعد للبيع -
فريق بايدن يدعو إلى إقرار فوزه.. ويهدّد بإجراءات قانونية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الشرقية.. ولي الدم تنازل عن القاتل تقديراً لشفاعة أمير المنطقة ونائبه

Print
الشرقية.. ولي الدم تنازل عن القاتل تقديراً لشفاعة أمير المنطقة ونائبه الشرقية.. ولي الدم تنازل عن القاتل تقديراً لشفاعة أمير المنطقة ونائبه
اللجنة العليا لإصلاح ذات البين أنهت القضية التي وقعت بسبب خلاف عائلي

الشرقية.. ولي الدم تنازل عن القاتل تقديراً لشفاعة أمير المنطقة ونائبه

بشفاعة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة العليا لإصلاح ذات البين، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس اللجنة، أنهت اللجنة العليا لإصلاح ذات البين، قضية قتل في مدينة الدمام إثر خلاف عائلي، بتنازل ولي الدم عن القاتل، تقديراً لشفاعة أمير المنطقة نائبه.

ويأتي العفو ثمرةً لجهود اللجنة العليا لإصلاح ذات البين بالمنطقة، التي تعمل على تعزيز قيمة الصلح، وحل الخلافات بما يضمن حقوق الأطراف كافة، وترسيخ قيمة العفو وأجرها العظيم عند الله، والأخذ باللين عند الترغيب في ذلك، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة لإرساء السلم المجتمعي، والحث على العفو، دون إخلال بأداء الحقوق لأصحابها، وفق ما نص عليه الشرع المطهر والأنظمة القائمة.

وتواصل اللجنة عملها عبر اللجان التنفيذية في المحافظات، التي تسعى للصلح في قضايا الدماء، والقضايا الأسرية والاجتماعية، والقضايا العمالية والتجارية، وفق ما يرد إليها من الجهات الشريكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"واتساب" تضيف زرًّا يقدم مهام استثنائية... تعرّف على طريقة عمله

"واتساب" تضيف زرًّا يقدم مهام استثنائية... تعرّف على طريقة عمله

مدير "صحة الطائف" يقف على الإجراءات الاحترازية ويعتمد الخطة التوعوية

مدير "صحة الطائف" يقف على الإجراءات الاحترازية ويعتمد الخطة التوعوية

القيادة تهنئ رئيس بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده

القيادة تهنئ رئيس بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده

وزارة المالية عن فيديو الإعانة السنوية للأمهات الأرامل: لا علاقة لنا به

وزارة المالية عن فيديو الإعانة السنوية للأمهات الأرامل: لا علاقة لنا به

شبكة عيون الإخبارية