تركي بن طلال  يطلع على "مشروع الحجر" في سراة عبيدة

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يهدف لاستغلال الموارد الطبيعية وإبراز الجانب العمراني

تابع أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، الأمير تركي بن طلال، تنفيذ أعمال "مشروع الحجر" في رصف الممرات وأسوار الحدائق؛ الذي تنفذه أمانة منطقة عسير، ممثلة في بلدية سراة عبيدة، ضمن مشروع تحسين المشهد الحضري.

وأشار أمير عسير، خلال ترؤسه اجتماع ورشة تحسين المشهد الحضري بمقر بلدية خميس مشيط، إلى أهمية المشروع، الهادف إلى استغلال الموارد الطبيعية وإبراز الجانب العمراني بما يضمن الحدّ من تكلفة الصرف على الممرات وتحقيق الاستدامة البيئية طبقًا لرؤية المملكة 2030.

واستعرض رئيس هيئة تطوير المنطقة مراحل سير المشروع وتنفيذها التي تأتي بأعلى مقاييس التميز والدقة من خلال جمع المواد وأعمال القص والتصنيع وعينات الحجر المستخدمة للتركيب وصولاً إلى الأسوار الرئيسة وخروج المشروع بصورته النهائية كنموذج يحتذى به في منطقة عسير .

ويأتي مشروع الحجر ضمن خطة تحسين المشهد الحضري للمحافظات والمراكز محور التراث العمراني والتي تنفذها أمانة منطقة عسير بإشراف ومتابعة هيئة تطوير المنطقة.