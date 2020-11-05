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تغيير 44 ألف عداد مياه معطل في أسيوط

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تغيير 44 ألف عداد مياه معطل في أسيوط تغيير 44 ألف عداد مياه معطل في أسيوط

مصراوي Masrawy

01:18 م الخميس 05 نوفمبر 2020

أسيوطـ محمود عجمي:

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم الخميس، تغيير عدادات المياه المعطلة بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، إنه جرى تغيير العدادات المعطلة وعددها 44 ألف حتى الآن، لترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد والحد من السلوكيات الخاطئة فى التعامل مع المياه.

وأشار صلاح، إلى إعادة فتح جميع مراكز خدمة العملاء على مستوى الشركة بمختلف مراكز المحافظة أمام العملاء، واستقبال طلبات المواطنين الراغبين في تغيير العدادات يوم السبت القادم 7 نوفمبر الجاري، على أن يقدم العميل صورة من البطاقة الشخصية – آخر فاتورة مياه جرى سدادها.

مياه اسيوط

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