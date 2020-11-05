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الإمارات تسجّل 1289 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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الإمارات تسجّل 1289 إصابة جديدة بـ"كورونا" الإمارات تسجّل 1289 إصابة جديدة بـ"كورونا"
3 وفيات بالفيروس ترفع الإجمالي إلى 508 حالات

الإمارات تسجّل 1289 إصابة جديدة بـ

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1289 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا المستجد"، وثلاث حالات وفاة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 138,599 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 508 حالات وفاة.
وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 136,118 حالة بعد تسجيل 1,135 حالة شفاء جديدة .الإمارات الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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