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"احذر ما زال بيننا".. حملة للوقاية من "كورونا" بمكة

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تعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الفيروس

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي بالتعاون مع مجمع البيت الطبي، حملة توعوية للوقاية من ، في المبنى الرئيسي للأمانة.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي رعد بن محمد الشريف، أن الحملة قامت بتوجيهات أمين العاصمة المقدسة، وانطلاقًا من حرص الأمانة على سلامة الموظفين والمراجعين، وتعزيزًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة في المملكة؛ مشيرًا إلى توزيع الكمامات والمعقمات على الموظفين والمراجعين؛ بهدف إبقاء الحذر بيننا، وبيان أهمية التزام أفراد المجتمع كافة باتباع النصائح التوعوية للتعامل مع الفيروس، وحثهم على اتباع الاشتراطات الصحية المتبعة مثل لبس الكمامة، وغسل اليدين أو تعقيمها أولًا بأول، إضافة إلى تجنب التجمعات.

وأكد الشريف استمرار الأمانة في اتباع الإجراءات الصادرة من الجهات المختصة.

أمانة العاصمة المقدسة مجمع البيت الطبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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