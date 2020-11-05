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"كفاءة الإنفاق في القطاع العام".. لقاء عن بُعد ينظمه ديوان المحاسبة

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"كفاءة الإنفاق في القطاع العام".. لقاء عن بُعد ينظمه ديوان المحاسبة "كفاءة الإنفاق في القطاع العام".. لقاء عن بُعد ينظمه ديوان المحاسبة
يُعقد الثلاثاء القادم ويناقش دور رقابة الأداء في تحقيق استدامة الموارد

ينظم الديوان العام للمحاسبة -ممثلًا في المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء "تدريب"- الثلاثاء القادم، لقاءً عن بُعد بعنوان "تحقيق كفاءة الإنفاق والاستدامة الاقتصادية في القطاع العام" تزامنًا مع اليوم العالمي للمحاسبة.

وذكر مدير عام المركز، الدكتور سالم بن علي الغامدي، أن اللقاء الذي يُعقد في الساعة الثامنة مساءً ويُنقل عبر قناة الديوان المرئية؛ يأتي في سياق الاختصاصات والمهام الأساسية التي يؤديها الديوان، ومنها الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية؛ للتأكد من استخدامها لمواردها بكفاءة واقتصادية وفعالية لبلوغ الأهداف المرسومة بنجاح.

وأشار إلى أن اللقاء الذي يشارك فيه عدد من المتخصصين، سيناقش مجموعة من المحاور الرئيسية المتعلقة بالارتقاء بقدرات الجهات الحكومية، وإسهام آليات الحوكمة في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، ودور رقابة الأداء في تحقيق كفاءة الإنفاق واستدامة الموارد، كذلك أهمية نشر ثقافة كفاءة الإنفاق والاستدامة الاقتصادية.

وبيّن "الغامدي" أن اللقاء يستهدف موظفي الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان؛ للتوعية بأهمية نشر ثقافة تحقيق كفاءة الإنفاق، والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية في القطاع العام، بما يتماشى مع رؤية المملكة في هذا الشأن وتوجهاتها نحو تحقيق مراكز متقدمة في مؤشر كفاءة الإنفاق الحكومي.

ويتيح الديوان للراغبين في حضور اللقاء، الفرصة عبر الرابط https://tinyurl.com/GCAForum2020.

الديوان العام للمحاسبة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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