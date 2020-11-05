"الحكمة" تواصل أداءها القوي لعام 2020 وتقوم بتحديث توقعاتها للعام كاملاً

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تعلن شركة "حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي."، مجموعة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات، عن آخر مستجدات أدائها التجاري الحالي.

قال سيجي أولافسون، الرئيس التنفيذي لـ "الحكمة": "سجلت ’الحكمة‘ أداءً جيداً وحافظت على الزخم الإيجابي الذي شهدته خلال النصف الأول من هذا العام. إن محفظتنا الواسعة ومرونة قدراتنا التصنيعية والأداء القوي لقنوات التوزيع وقنواتنا التجارية، تمكّننا من تزويد الأدوية لكل من يحتاجها من عملائنا، بما في ذلك الأدوية المستخدمة في علاج كوفيد-19. وما زلنا نشهد طلباً جيداً على منتجاتنا المسوّقة، وتحظى المنتجات الجديدة بأداء قوي أيضاً. وبفضل هذا الأداء القوي، فإننا نرفع من توقعاتنا لقطاع الأدوية الجنيسة لكامل العام، ونكرر توقعاتنا الحالية لقطاع المحاقين والأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة. إلى جانب صحة وسلامة موظفيا، تؤكد ’الحكمة‘ التزامها بتوفير أدوية عالية الجودة بأسعار معقولة، وكلنا ثقة بما تحمله الأيام الباقية من هذا العام".

أدوية المحاقين

يقدم قطاع المحاقين حول العالم أداءً جيداً. وفي حين شهدنا طلباً أقل في الولايات المتحدة على المنتجات المتعلقة بمرض كوفيد-19 مقارنة بالنصف الأول من هذا العام، فإننا نرى حالياً عودة تدريجية للعمليات الجراحية الاختيارية ولا نتوقع عودتها لمستوياتها الطبيعية حتى عام 2021. وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طلباً جيداً ضمن محفظتنا، بما في ذلك منتجات البدائل الحيوية. وتحقق الشركة كذلك نمواً قوياً في أوروبا في منتجاتنا المسوقة ومنتجاتنا الجديدة، وتواصل الاستفادة من الطلب المتزايد على التصنيع على أساس الشراكات التعاقدية. وفي ظل ارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 مجدداً في المناطق التي نعمل بها، تواصل الشركة التعاون مع عملائها لضمان ثبات الإمداد لمنتجاتنا.

وفي هذا الإطار، نكرر توقعاتنا بأن تتراوح الإيرادات الأساسية لقطاع أدوية المحاقين العالمي بين 950 إلى 980 مليون دولار لعام 2020، حيث يتراوح هامش التشغيل الأساسي بين 38% و40%.

قطاع الأدوية الجنيسة

يواصل قطاع الأدوية الجنيسة أداءه الجيد منذ بداية النصف الأول القوية لهذا العام مدعوماً بأداء أفضل من المتوقع للمنتجات الجديدة والطلب القوي على محفظة منتجاتنا المختلفة. وقد حققنا تقدماً جيداً في تنفيذ خططنا، ويسعدنا إطلاق كبسولات إيكوسابينت إيثيل icosapent ethyl)) في سوق الولايات المتحدة. وعقب موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في أيلول وحصولنا على قرار سريع في دعوى قضائية خاصة ببراءة اختراع، قمنا بتسريع وتيرة عملنا ونقوم حالياً بإطلاق كميات محدودة من إيكوسابينت إيثيلicosapent ethyl) ) لعملائنا. كما تواصل الشركة جهودها لزيادة السعة ونتوقع أن يصبح توفر هذا الدواء أفضل بحلول عام 2021. وحققت الشركة كذلك تقدماً في الموافقة المنتظرة على الدواء الجنيس Advair Diskus® الذي نتوقع إطلاقه في بداية 2021.

وانعكاساً للأداء الأقوى من المتوقع هذا العام حتى الآن، ترفع "الحكمة" توقعاتها لقطاع الأدوية الجنيسة للعام كاملاً بقيمة تتراوح بين 720 مليون دولار إلى 740 مليون دولار، وذلك مقارنة بتوقعاتنا السابقة التي تراوحت بين 710 مليون إلى 730 مليون دولار. وما زلنا نتوقع أن يتراوح هامش التشغيل الأساسي بين 18% إلى 19% لكامل العام.

الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة

يحقق قطاع الأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة لدينا أداء جيداً كذلك؛ فقد شهدنا طلباً جيداً عبر معظم أسواقنا، ولا سيما في مصر والجزائر والسعودية، حيث يساعد هذا الطلب على تعويض بعض الانقطاعات الحاصلة بسبب كوفيد-19. وفي حين قد نرى بعض التأثير على الإيرادات المعلنة بسبب تحركات أسعار الصرف السلبية، ما زلنا نتوقع نمو عائدات هذا القطاع إلى الأرقام الأحادية المتوسطة بالعملة الثابتة في عام 2020 كاملاً.