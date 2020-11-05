ارتفاع أرباح "أسترازينيكا" التي تُطور لقاح "كورونا"

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مدفوعة بزيادة مبيعات علاجات السرطان

كشفت شركة "أسترازينيكا" البريطانية، اليوم الخميس، ارتفاع أرباحها للربع الثالث من العام الجاري، مدفوعة بزيادة مبيعات علاجات السرطان؛ رغم الاضطراب الناجم عن جائحة كوفيد-19.

وقالت شركة الأدوية "الأنجلو- سويدية"، التي وحّدت جهودها مع جامعة أوكسفورد للتوصل للقاح لمرض كوفيد-19: إن أرباح التشغيل ارتفعت بنسبة 55%.

وذكرت "أسترازينيكا" أن أرباحها ارتفعت من 757 مليون دولار إلى 1.17 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة.

ووفقًا للشركة؛ فقد ارتفعت عائدات عقاقير علاج الأورام بنسبة 13%؛ لتصل إلى 2.86 مليار دولار.

وبحسب ما ذكرته وكالة "الأسوشيتد برس"؛ فقد جاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة بنسبة 30% في مبيعات عقار "تاغريسو" لعلاج سرطان الرئة.

يشار إلى أن شركة "أسترازينيكا" تتعاون مع جامعة أوكسفورد لتطوير أحد لقاحات كوفيد-19 المرتقبة بشدة، وهو لقاح في المراحل الأخيرة من التجارب في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة باسكال سوريوت، اليوم الخميس: إن الشركة "عززت" تعاونها مع أوكسفورد، وأكدت خطط تجارب المرحلة الأخيرة من استخدام الأجسام المضادة لعلاج كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

وأعلنت "أسترازينيكا" عن زيادة بنسبة 3% في الإيرادات؛ على الرغم من "التحديات" المتعلقة بوباء كوفيد-19، بما في ذلك انخفاض مستويات فحص المرضى، والإجراءات الاختيارية، والقيود المفروضة على قدرة فِرَق المبيعات على مقابلة الأطباء مباشرة.

شركة أسترازينيكا البريطانية فيروس كورونا الجديد