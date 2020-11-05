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اجتماع في بروكسل حول جهود رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في مواجهة التحديات

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اجتماع في بروكسل حول جهود رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في مواجهة التحديات اجتماع في بروكسل حول جهود رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في مواجهة التحديات
تضمن التركيز على ما تم تحقيقه من إنجازات ومخرجات مهمة في مختلف القطاعات

اجتماع في بروكسل حول جهود رئاسة المملكة لمجموعة العشرين في مواجهة التحديات

عقد رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي اجتماعاً افتراضياً في بروكسل على هامش رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.

وشارك في الاجتماع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور فهد المبارك، وعدد من سفراء دول المجموعة والدول والمنظمات المدعوة ومسؤولون من الاتحاد الأوروبي.

وشهد الاجتماع تسليط الضوء خلال النقاش بين المشاركين على ما قامت به المملكة من جهود خلال رئاستها لأعمال المجموعة لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية المشتركة؛ ومنها جائحة ، وما تم تحقيقه من إنجازات ومخرجات مهمة في مختلف القطاعات والمسائل التي تحقق تطلعات شعوب العالم.

السفير سعد العريفي بروكسل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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