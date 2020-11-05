عمرها 71 عاماً وظلت تنقل كورونا إلى آخرين طيلة 70 يوماً

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أطباء: رغم أنها لم تظهر لديها أعراض واضحة لـ"كوفيد–19"

نشر الأطباء الأمريكيون مقالاً في مجلة "Cell" العلمية، كشف أن أمريكية عمرها 71 عاماً كانت تواجه مرض "كوفيد–19" طيلة 105 أيام.

وأشارت وكالة "نوفوستي" إلى أن هذه المرأة ما زالت على مدى 70 يوماً قادرة على نقل فيروس كورونا إلى آخرين.

وبحسب أحد كاتبي المقال طبيب الأمراض المعدية فنسنت مونستر، فإن اختبار كشف فيروس كورونا كان على مدى أسابيع يظهر نتائج إيجابية لدى مريضة مسنّة لم تظهر لديها أعراض واضحة لـ"كوفيد–19".

وأراد الطبيب معرفة كم يوماً ستظل المريضة قادرة على نقل فيروس كورونا إلى آخرين.

وبدأ مختبر المستشفى الذي عمل فيه الطبيب يأخذ بشكل منتظم عينات من أجهزة التنفس العلوية لدى المرأة التي تميزت بضعف جهازها المناعي، كما أنها عانت كذلك من سرطان الدم الليمفاوي ونقص غاماغلوبولين الدم.

وتأكد الأطباء من أن فيروس كورونا ما زال يعيش في جسمها على مدى 70 يوماً منذ ظهور نتيجة إيجابية أولى لاختبار كشف الفيروس لديها.

وأظهر فحص دمها أنها كانت عاجزة طيلة هذه الفترة عن إنتاج أجسام مضادة، رغم أنها خضعت للعلاج باستخدام بلازما الدم المأخوذة لدى أشخاص متعافين من "كوفيد–19".

وتعافت الأمريكية من "كوفيد–19" نهائياً بعد مرور 105 أيام.

وقال فنسنت مونستر: إن 70 يوماً هي أطول فترة معروفة للخبراء احتفظت خلالها المصابة بـ"كوفيد–19" التي لا تظهر عليها أعراض واضحة بقدرة على نقل فيروس كورونا إلى آخرين.فيروس كورونا الجديد