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مايكروسوفت تزود منصات Xbox بخدمات تقنية جديدة قريبًا

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مايكروسوفت تزود منصات Xbox بخدمات تقنية جديدة قريبًا مايكروسوفت تزود منصات Xbox بخدمات تقنية جديدة قريبًا
بالتزامن مع إعلان آبل عن حدثها الجديد في 10 من هذا الشهر

مايكروسوفت تزود منصات Xbox بخدمات تقنية جديدة قريبًا

أعلنت شركة مايكروسوفت، أن منصات Xbox ستحصل على خدمات تقنية جديدة قريبًا.

وأشارت مايكروسوفت في تدوينة لها على الإنترت، إلى أن منصات Xbox Series X وXbox Series S ستحصل منذ الـ10 من نوفمبر الجاري على خدمات Apple TV التقنية؛ مما سيسمح للمستخدمين باستعمال المنصات لمشاهدة المحطات التلفزيونية الرقمية والأفلام والأغاني المصورة.

كما أكدت الشركة أن هذه المنصات ستستمر بدعم خدمات Xbox One الحالية، وستحصل قريبًا أيضًا على تطبيقات البث المباشر مثل Amazon Prime Video وHulu وTwitch وSky Go وVudu وNOW TV وDisney Plus وNetflix وHBO Max بالإضافة إلى خدمات يوتيوب.

ووفق " اليوم" تبعًا للمعلومات المتوفرة؛ فإن خدمات Apple TV ستتوفر أيضًا على منصات playstation 5 اعتبارًا من 12 نوفمبر الجاري.

ويأتي إعلان مايكروسوفت هذا تزامنًا مع إعلان شركة آبل عن حدثها الجديد الذي سيُعقد في 10 الشهر الجاري، والمفترض أن تكشف خلاله عن تقنيات جديدة تتعلق بخدمات Apple TV وعدد من حواسب "ماك" المحمولة الجديدة.

شركة مايكروسوفت منصات Xbox

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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