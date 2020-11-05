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إحباط مخطط إجرامي لتهريب 2 مليون قرص أمفيتامين وأكثر من طن حشيش وضبط 13 متهمًا

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إحباط مخطط إجرامي لتهريب 2 مليون قرص أمفيتامين وأكثر من طن حشيش وضبط 13 متهمًا إحباط مخطط إجرامي لتهريب 2 مليون قرص أمفيتامين وأكثر من طن حشيش وضبط 13 متهمًا
3 عمليات أمنية والإيقاع بخلية إجرامية بالرياض وأخرى في جدة وثالثة في عسير.. شحنة أسماك

إحباط مخطط إجرامي لتهريب 2 مليون قرص أمفيتامين وأكثر من طن حشيش وضبط 13 متهمًا

أعلنت وزارة الداخلية، أن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب وترويج المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن إحباط محاولات تهريب وترويج (2.496.950) مليونين وأربعمائة وستة وتسعين ألفًا وتسعمائة وخمسين قرص أمفيتامين، وطن و229 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (13) ثلاثة عشر متهمًا بينهم (7) سبعة مقيمين من الجنسية اليمنية، و(5) خمسة مواطنين، ونازح واحد.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أن رجال المكافحة تمكنوا في ثلاث عمليات أمنية من تحقيق التالي:

أولًا: الإطاحة بخلية إجرامية بمدينة الرياض، يمتهن عناصرها استقبال وترويج المواد المخدرة؛ حيث تم القبض عليهم، (ثلاثة مواطنين)، وضُبط بحوزتهم (2.014.940) قرص أمفيتامين مخدر.

ثانيًّا: الإطاحة بخلية إجرامية، في محافظة جدة، بعد قيام عناصرها باستقبال كمية من المواد المخدرة؛ حيث تم القبض عليهم (مواطن ونازح)، وضبط بحوزتهم (482.000) قرص أمفيتامين مخدر.

ثالثًا: الإطاحة بخلية إجرامية بمنطقة عسير أثناء محاولة عناصرها تهريب كمية من المواد المخدرة إلى المملكة من اليمن، بعد إخفائها داخل شحنة (أسماك)؛ حيث تم القبض على مهربيها (3 مقيمين من الجنسية اليمنية)، ومستقبلها ومعاونيه (4 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومواطن).

وأكد النقيب خالد النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.وزارة الداخلية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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