أخبار عاجلة

مساء dmc يتابع احتمالية حدوث موجه ثانية من فيروس كورونا -
مساء dmc - المتابعة الحقوقية للانتخابات.. أحد أدلة الشفافية والحياد -
مساء dmc - استقبال حافل من المواطنين لمؤمن زكريا عند تصويته في الانتخابات -
مساء dmc - الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب -
مساء dmc - وسائل إعلان أمريكية: جو بايدن يفوز في الانتخابات الرئاسية -
مساء dmc - المصريون ينتخبون.. مساء dmc يتابع اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب -
انتخابات نواب مصر - محافظ الغربية: غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لاستقبال أية شكاوي -
انتخابات نواب مصر - استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات بمدينة نصر -
انتخابات نواب مصر - محافظ الشرقية: لم نستقبل أية شكاوي متعلقة بالعملية الإنتخابية -
انتخابات نواب مصر - دوائر المرحلة الثانية من انتخابات نواب مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير الشرقية يرعى ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2020 الافتراضي

Print
أمير الشرقية يرعى ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2020 الافتراضي أمير الشرقية يرعى ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2020 الافتراضي
"الخالدي": التجارة الإلكترونية أحد المسارات الرئيسية لمنظومة التحول الرقمي

أمير الشرقية يرعى ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2020 الافتراضي

رعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2020 الافتراضي، الذي نظمته غرفة الشرقية أمس الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي.

وثمّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي رعاية أمير المنطقة التي تمثل الدعم الكبير لأنشطة وبرامج الغرفة.

وقال "الخالدي": إن المملكة خطت خطوات رائدة في تدعيم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنحتها عوامل نمو مُتعددة، (إجرائية، وتنظيمية، وتمويلية)، ووفرّت البيئة المناسب لتوسعها وانتشارها، ويسّرت كثيراً من إجراءات ممارسة الأعمال، ضمن توجه يهدف لأن تكون هذه المُنشآت إحدى ركائز النمو المُستدام في البلاد.

وأكد أن جملة العوامل التـي وفرتها الدولة، ساهمت كثيراً في نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ مشيراً إلى أن الدعم الحكومي والقروض أسهم في نمو المتوسطة بنسبة 33%، وأسهم إجراء سهولة إصدار التراخيص في نموها بنسبة 18%، أما الخدمات الإلكترونية فأسهمت وحدها في نمو المنشآت ذاتها بنسبة 69%، والصغيرة بنسبة 38%.

وأشار "الخالدي" إلى أن الغرفة تهدف من هذا الملتقى، الذي حضر ورش عمله التي تضمنها نحو 185 ألفاً، إلى ثقل خبرات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تحوُّل مُنشآتهم إلى التجارة الإلكترونية، التي تسارعت وتيرتها مع بروز الجائحة، قائلاً: إن التجارة الإلكترونية، أحد المسارات الرئيسية لمنظومة التحول الرقمي التي تعيشها المملكة، وإحدى ممكّنات النمو المستدام عبر خلق فرص العمل وتحفيز الاستثمار وفقاً للرؤية ومستهدفاتها.

من جانبه، قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد: إن التجارة الإلكترونية هي الوسيلة الآن لاستمرارية وصعود المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته تلك المنشآت التي اعتمدت على التجارة الإلكترونية خلال فترة الجائحة.

وقال "الرشيد": إن هناك نحو 1000 متجر تم دعمهم من قبل منشآت تجاوزت مبيعاتهم الـ 60 مليون ريال، وإن 45 تطبيقاً حصلوا على استثمارات في مراحل مختلفة من نموهم.

واعتبر "الرشيد" قطاع التجارة الإلكترونية أكبر قطاع من حيث إجمالي الاستثمارات بنسبة 67% وإجمالي عدد الصفقات بنسبة 22%، مشيراً إلى أن أبرز الجولات الاستثمارية خلال النصف الأول من عام 2020م تمت في قطاع التجارة الإلكترونية، من أبرزها الجولة الاستثمارية لمنصة "جاهز" بقيمة 137 مليون ريال، ومنصة نعناع بقيمة 67.5 مليون ريال، وأكاديمية نون بقيمة 48.7 مليون ريال.أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أحداث "سبق" في أسبوع.. الماراثون الأمريكي.. ونهاية "هياط" الأرقام المليونية لمشاهير التواصل.. أحداث ساخنة أشعلت الأسبوع الماضي

أحداث "سبق" في أسبوع.. الماراثون الأمريكي.. ونهاية "هياط" الأرقام المليونية لمشاهير التواصل.. أحداث ساخنة أشعلت الأسبوع الماضي

أحداث "سبق" في أسبوع.. الماراثون الأمريكي.. ونهاية "هياط" الأرقام المليونية لمشاهير التواصل.. أحداث ساخنة أشعلت الأسبوع الماضي

أحداث "سبق" في أسبوع.. الماراثون الأمريكي.. ونهاية "هياط" الأرقام المليونية لمشاهير التواصل.. أحداث ساخنة أشعلت الأسبوع الماضي

راتب ضخم وسينما ومنتجع للاستجمام.. تعرَّف على مزايا الرئيس الجديد للولايات المتحدة

راتب ضخم وسينما ومنتجع للاستجمام.. تعرَّف على مزايا الرئيس الجديد للولايات المتحدة

"متمم" يناقش مستقبل العولمة وأبعادها الاقتصادية اليوم

"متمم" يناقش مستقبل العولمة وأبعادها الاقتصادية اليوم

شبكة عيون الإخبارية