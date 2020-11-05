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قرار من قيادي بـ"تعليم عسير" يثير المخاوف.. هؤلاء يعودون للدراسة حضورياً!

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قرار من قيادي بـ"تعليم عسير" يثير المخاوف.. هؤلاء يعودون للدراسة حضورياً! قرار من قيادي بـ"تعليم عسير" يثير المخاوف.. هؤلاء يعودون للدراسة حضورياً!
الإدارة تصمت فيما تؤكد مصادر عدم توافقه مع التعليمات وتطالب المعنيين بالنظر فيه

قرار من قيادي بـ

تصاعدت مخاوف من قرار أصدره قيادي بـ"تعليم عسير" وفق تعميم وصل لمنشآت تعليم ذوي الإعاقة يتضمن عودة دراسة الطلاب حضورياً؛ حيث بدأت قبل أيام اجتماعات الطواقم والمخاوف من إصابات كورونا.

وتضمّن التعميم أن ذلك القرار نظراً للاحتياج الشديد للتنمية المهارية لفئة الطلاب ذوي الإعاقة بمراكز ومعاهد وبرامج التربية الخاصة، وعدم استفادتهم من منصات التعليم المتاحة حالياً بشكل مُرضٍ، وإمكانية تقديم الخدمات التربوية التأهيلية حضورياً لمحدودية عددها.

ووفقاً لمصدر، فإن العودة للعمل والنشاط الحضوري لمراكز ومعاهد وبرامج التربية الخاصة وفق القرار كان بنسبة 57%، بحيث يقسم المستفيدون إلى مجموعتين كل مجموعة تستفيد من الخدمة حضورياً لمدة يومين، وعن بُعد للأيام الأخرى؛ على أن يخصص يوم فاصل بين المجموعتين وسط الأسبوع لتعقيم الفصول الدراسية والأماكن المشتركة، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.

واستثنى القرار من النشاط الحضوري في مراكز ومعاهد وبرامج التربية الخاصة من لديهم اعتلالات تنفسية أو قلبية مزمنة؛ ويشمل ذلك المصابين بمتلازمة داون، واستئناف عمل الخدمات المساندة والقياس والتشخيص والعلاج السلوكي وتدريبات النطق والتخاطب بمراكز الخدمات المساندة للتربية الخاصة وبمعاهد ومراكز وبرامج التربية الخاصة بشكل مستمر مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي يتم تطبيقها بالعيادات الطبية.

وقالت مصادر: إن هذا القرار لا يتوافق مع القرارات الصادرة مؤخراً بشأن التعليم، مطالبةً الجهات المعنية بالنظر في ذلك القرار.

يشار إلى أن المتحدث باسم "تعليم عسير" لم يردّ على استفسار "سبق" حيال القرار منذ أربعة أيام.

تعليم عسير تعليم ذوي الإعاقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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