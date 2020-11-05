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برنامج جودة الحياة ينظم ورشة مشتركة بين "الإسكان" و"التعليم"

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برنامج جودة الحياة ينظم ورشة مشتركة بين "الإسكان" و"التعليم" برنامج جودة الحياة ينظم ورشة مشتركة بين "الإسكان" و"التعليم"
يأتي عقدها في سياق مبادرة تطوير المرافق والتخطيط العمراني

برنامج جودة الحياة ينظم ورشة مشتركة بين

نظّم مركز برنامج جودة الحياة ورشة عمل شاركت بها كل من وزارة الإسكان، ووزارة التعليم؛ لبحث مكون المرافق التعليمية، التي تعتبر إحدى مكونات مبادرة تطوير المرافق والتخطيط العمراني في مشاريع الإسكان، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتهدف الورشة إلى الاطلاع على المواقع والمساحات والمرافق التعليمية في أحياء وزارة الاسكان، والتأكد من مناسبة تنفيذ المرافق التعليمية الجديدة، والاتفاق على تغطية احتياج الأحياء السكنية بأفضل طرق، ورفع مستوى الخدمة المقدمة حالياً من قبل وزارة التعليم، والتي ستقوم بتشغيل المرافق المتفق عليها.

وتأتي ورشة العمل في سياق مبادرة تطوير المرافق والتخطيط العمراني في مشاريع الإسكان، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وترمي المبادرة إلى تطوير المرافق العمرانية في مشاريع الإسكان لتحسين مستوى الحياة للمواطنين في السكن وإيجاد مجتمعات متكاملة وعصرية مستدامة تعمل على رفع مستوى رفاهية المواطن وتحسين نمط الحياة لتقديم مرافق ذات مردود ملموس سواء كان في مجال رياضي، وثقافي، واجتماعي، وصحي، وتعليمي، وأمني.

برنامج جودة الحياة وزارة الإسكان وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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