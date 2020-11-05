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خميس ماطر في عسير.. الأرصاد: حالة تستمر حتى 7 مساء

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خميس ماطر في عسير.. الأرصاد: حالة تستمر حتى 7 مساء خميس ماطر في عسير.. الأرصاد: حالة تستمر حتى 7 مساء
مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية

خميس ماطر في عسير.. الأرصاد: حالة تستمر حتى 7 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، وجريان السيول مع احتمالية لتساقط البرد في عدة مواقع بالمنطقة.

ويشمل الإنذار، مدينة أبها والقرى المجاورة لها، ومحافظات: (المجاردة، والنماص، وبارق، وتنومة، ورجال ألمع، ومحايل)، إضافة إلى الطرق السريعة.. وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ7 مساءً.

وكانت منطقة عسير قد شهدت أمس هطول أمطار متوسطة على عدد من المحافظات منها النماص ومحايل وبارق.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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