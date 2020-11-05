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"أنا بنزل طاير على الناس" تثير سخرية المصريين من أحد النواب
أخبار العالم
BBC News عربي
الخميس 05 نوفمبر 2020 10:28 صباحاً
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بديع النصاري
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