مكة.. ضبط ورشة صيانة داخل حوش وإغلاقه ومخالفة مقر "ليموزينات"

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رصد تجاوزات بشأن الاحترازات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية

ضبطت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- ورشة صيانة للمركبات مخالفة داخل أحد الأحواش، يأتي ذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على المنشآت وورش السيارات.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أن الفِرَق الرقابية الميدانية تمكنت من ضبط الموقع المخالف للاشتراطات، وهو عبارة عن حوش يتم بداخله صيانة السيارات عن طريق ورشة مخالفة.

وأضاف: "كما تم ضبط مقر إداري لمؤسسة تزاول نشاط تأجير وتشغيل الليموزينات تعمل بترخيص، وتم رصد مجموعة من المخالفات على العاملين، تمثلت في عدم ارتداء الكمامات، وعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية؛ مشيرًا إلى إغلاق الحوش فورًا وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأكد "الحربي" استمرار الجولات الرقابية على الأحواش المخالفة في نطاق الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كل الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.أمانة العاصمة المقدسة