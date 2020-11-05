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.. ببغاء ينقذ صاحبه من موت محقق

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بالفيديو.. ببغاء ينقذ صاحبه من موت محقق .. ببغاء ينقذ صاحبه من موت محقق
سبَق أجهزة الإنذار بالمنزل.. أيقظه من نومه

بالفيديو.. ببغاء ينقذ صاحبه من موت محقق

خرج رجل من مأزق كبير كان من الممكن أن يودي بحياته، بفضل ببغاء يملكه، بعد أن أيقظه الطائر من نوم عميق؛ ليتمكن من الخروج بسرعة من منزله الذي اشتعلت فيه النيران.

وكان أنتون إنغيوين نائمًا، عندما بدأ الببغاء "إيريك" بإصدار أصوات بصوت عالٍ وكأنه يصرخ ليوقظ صاحبه، مع بدء رائحة الدخان في الانتشار داخل المنزل.

وقال الرجل الذي يعيش في بيرزبن بأستراليا: "سمعت صوت ضربة، وبدأ إيريك في الصراخ، فاستيقظت وشممت رائحة دخان؛ فأخذته وخرجت بسرعة من الغرفة، ثم رأيت النيران تتصاعد في المنزل".

وبثت وسائل إعلام أسترالية، لحظة اشتعال الحريق بالمنزل وجهود رجال الإطفاء؛ بينما وقف صاحب المنزل والببغاء على يده يتابعان ما يحدث.

وتابع: "أخذت حقيبتي وخرجت مسرعًا.. أشعر بالصدمة لأنني بخير"؛ حسب ما ذكرته "سكاي نيوز".

من جانبه، قال أحد عمال الإطفاء: "لقد صرخ الببغاء قائلًا (أنتون أنتون)، لتنبيه مالكه.. هناك أجهزة كشف للدخان في المنزل؛ لكن الببغاء نبّه الرجل قبل أن تُصدر الأجهزة إنذارًا". أستراليا ببغاء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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