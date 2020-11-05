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#.. "العرفج": سيارات الأجرة ساحة مليئة بالفوضى وتحتاج إلى ترتيب وتنظيم

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#فيديو.. "العرفج": سيارات الأجرة ساحة مليئة بالفوضى وتحتاج إلى ترتيب وتنظيم #.. "العرفج": سيارات الأجرة ساحة مليئة بالفوضى وتحتاج إلى ترتيب وتنظيم
طالَبَ "النقل" بضبط فوضى تجول الليموزينات في طرقنا بدون وجهة محددة

#فيديو..

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن سوق الليموزين في المملكة يُقدر بـ100 ألف سيارة، تُدِر دخلًا قيمته نحو 4 مليارات ريال سنويًّا، وسائل السلامة من كورونا غائبة عنها؛ مناشدًا -في الوقت نفسه- وزارة النقل بضبط فوضى تجول الليموزينات في طرقنا دون وجهة محددة.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية أشار "العرفج" إلى أن الونشات والسطحات أصبحت "عصابات" من جنسيات معينة، تنقل المخدرات والأسلحة، وتحتاج إلى رقابة من الجهات المعنية.

كما أشاد بجهود الهيئة للملكية الفكرية؛ موضحًا: "الناس عندنا تعودت على "اللطش" والسرقة في الأمور الفكرية والأدبية، وجميل أن يكون للهيئة السعودية للملكية الفكرية هذا الحضور لضبط مثل هذه الأمور".

في سياق متصل، ذكر "العرفج" أن الاتحاد ضرب 3 عصافير بحجر واحد، مضيفًا: "ووصيتي لجمهور الاتحاد: استمروا على هذه النغمة". عامل المعرفة أحمد العرفج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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