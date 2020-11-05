أسواق الخميس.. انخفاض أسعار النفط وبرنت عند 40.61 دولارًا للبرميل

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هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.5%

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس؛ إذ يتجه المستثمرون لجني المكاسب بعدما سجل الخام ارتفاعًا بنحو 4% عند تسوية أمس الأربعاء، ووسط متابعة فرز أصوات الناخبين في الولايات المتحدة.

واستفادت أسعار الخام أمس، من هبوط مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 8 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي.

أما فيما يتعلق بآخر تطورات الانتخابات الأمريكية؛ فقد ارتفع إجمالي الأصوات التي حصل عليها "جون بايدن" من المجمع الانتخابي عند 264 صوتًا؛ إذ يتبقى له 6 أصوات فقط لحسم النتيجة، مقابل 214 صوتًا حصل عليهم "دونالد ترامب".

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 1.5% إلى 40.61 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:50 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة؛ وفق "رويترز".

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.5% عند 38.57 دولارًا للبرميل.النفط أسعار النفط