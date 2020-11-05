من جدة إلى القنفذة.. رحالان يحملان علَم المملكة ورسالة مهمة "صور"

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تعرّفا على معالم سياحية جديدة خصوصًا في الشعيبة وغادرا إلى الليث

انطلق، فجر أمس الأربعاء، اثنان من الرحالة من محافظة جدة في طريقهما إلى محافظة القنفذة 400 كلم، حامليْن علم المملكة العربية السعودية ورسالة للمجتمع عن أهمية "التبرع بالدم".

وكان الرحالة عبدالعزيز الجهني وصقر الغامدي، قد بدآ رحلتهما بالدراجات، فجر أمس الأربعاء من محافظة جدة إلى محافظة القنفذة؛ وذلك برعاية دراجي جدة، وسيقطعون خلال رحلتهما قرابة 400 كلم، حامليْن معهما علَم المملكة العربية السعودية، ورسالة للمجتمع حول أهمية التبرع بالدم.

وقد وصل الرحالة، مساء أمس، إلى منطقة الشعيبة، بعد أن قطعوا مسافة 90كلم؛ حيث توقفا للراحة حتى فجر اليوم الخميس؛ حيث أكملا سيرهما نحو محافظة الليث لزيارة الكورنيش هناك، والتجول في المحافظة والتعرف على معالمها السياحية؛ على أن يصلا لنقطة النهاية في محافظة القنفذة صباح السبت- بمشيئة الله تعالى.

وقد أعرب "الجهني" و"الغامدي" عن شكرهما لرجال الأمن والمواطنين؛ لما وجداه من تعاون لإكمال سير رحلتهما؛ مؤكديْن أهمية تعلم الناس لقيادة الدراجات والتعرف على معالم المملكة. وأضافا "أنهما قد تعرّفا من خلال هذه الرحلة على معالم سياحية جديدة؛ خصوصًا في منطقة الشعيبة، التي لم يكونا يعرفانها من قبل".

الرحالة محافظة جدة محافظة القنفذة