أخبار عاجلة

مساء dmc يتابع احتمالية حدوث موجه ثانية من فيروس كورونا -
مساء dmc - المتابعة الحقوقية للانتخابات.. أحد أدلة الشفافية والحياد -
مساء dmc - استقبال حافل من المواطنين لمؤمن زكريا عند تصويته في الانتخابات -
مساء dmc - الرئيس السيسي يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب -
مساء dmc - وسائل إعلان أمريكية: جو بايدن يفوز في الانتخابات الرئاسية -
مساء dmc - المصريون ينتخبون.. مساء dmc يتابع اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب -
انتخابات نواب مصر - محافظ الغربية: غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لاستقبال أية شكاوي -
انتخابات نواب مصر - استمرار توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات بمدينة نصر -
انتخابات نواب مصر - محافظ الشرقية: لم نستقبل أية شكاوي متعلقة بالعملية الإنتخابية -
انتخابات نواب مصر - دوائر المرحلة الثانية من انتخابات نواب مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أسواق الخميس.. انخفاض النفط وبرنت عند 40.61 دولارًا للبرميل

Print
أسواق الخميس.. انخفاض أسعار النفط وبرنت عند 40.61 دولارًا للبرميل أسواق الخميس.. انخفاض النفط وبرنت عند 40.61 دولارًا للبرميل
هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.5%

أسواق الخميس.. انخفاض أسعار النفط وبرنت عند 40.61 دولارًا للبرميل

تراجعت النفط خلال تعاملات الخميس؛ إذ يتجه المستثمرون لجني المكاسب بعدما سجل الخام ارتفاعًا بنحو 4% عند تسوية أمس الأربعاء، ووسط متابعة فرز أصوات الناخبين في الولايات المتحدة.

واستفادت أسعار الخام أمس، من هبوط مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 8 ملايين برميل خلال الأسبوع الماضي.

أما فيما يتعلق بآخر تطورات الانتخابات الأمريكية؛ فقد ارتفع إجمالي الأصوات التي حصل عليها "جون بايدن" من المجمع الانتخابي عند 264 صوتًا؛ إذ يتبقى له 6 أصوات فقط لحسم النتيجة، مقابل 214 صوتًا حصل عليهم "دونالد ".

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 1.5% إلى 40.61 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:50 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة؛ وفق "رويترز".

كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.5% عند 38.57 دولارًا للبرميل.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ماذا لو رفض ترامب مغادرة البيت الأبيض؟ .. هذا ما سيحدث معه

ماذا لو رفض ترامب مغادرة البيت الأبيض؟ .. هذا ما سيحدث معه

ماذا لو رفض ترامب مغادرة البيت الأبيض؟ .. هذا ما سيحدث معه

ماذا لو رفض ترامب مغادرة البيت الأبيض؟ .. هذا ما سيحدث معه

رداً على إعلان فوز "بايدن".. حملة "ترامب": الانتخابات لم تنته بعد

رداً على إعلان فوز "بايدن".. حملة "ترامب": الانتخابات لم تنته بعد

رداً على إعلان فوز "بايدن".. حملة "ترامب": الانتخابات لم تنته بعد

رداً على إعلان فوز "بايدن".. حملة "ترامب": الانتخابات لم تنته بعد

شبكة عيون الإخبارية